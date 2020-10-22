شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات اليمنية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020 الخليج 365 ـ صنعاء توقّع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، استقرارًا نسبيًا في درجات الحرارة، على العاصمة المؤقتة عدن وعددٍ من المحافظات اليمنية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في بعض مناطق اليمن: عدن (العظمى 35° - الصغرى 24°) المكلا (العظمى 34° - الصغرى 24°) سيئون (العظمى 35° - الصغرى 20°) عتق (العظمى 30° - الصغرى 16°) الغيضة (العظمى33° - الصغرى 22°) Advertisements سقطرى (العظمى 32° - الصغرى 24°) صنعاءَ (العظمى 25° - الصغرى 8°) تعز (العظمى 29° - الصغرى 16°) الحديدة (العظمى 35° - الصغرى 25°) ذمار (العظمى 23° - الصغرى 6°) مأرب (العظمى 33° - الصغرى 19°) صعدة (العظمى27° - الصغرى 9°) المحويت (العظمى26° - الصغرى 11°) عمران (العظمى 26° - الصغرى 6°) الجوف (العظمى31° - الصغرى16°)

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