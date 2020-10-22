نجاة فؤاد راشد رئيس "المجلس الأعلى للحراك الثوري" الجنوبي من محاولة اغتيال بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ عدن

نجا رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي فؤاد راشد من محاولة اغتيال في كريتر عدن.



وأصدر المجلس بيانًا حول عملية الاغتيال قال فيه: ”نجا الاستاذ فؤاد راشد رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري صباح اليوم الخميس، من محاولة اغتيال آثمة، كادت تودي بحياته بمدينة كريتر بالعاصمة عدن“.

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وأضاف البيان: ”لولا يقظة المرافق الشخصي الذي استشعر بالحركة غير الطبيعية للمسلحين وعددهم ثلاثة، وفِي حالة غير طبيعية كانوا ينتظرون ويراقبون رئيس المجلس أثناء تناوله للإفطار بمطعم شعبي بجوار جولة ميدان كريتر مستقلين دباب دايو لون أبيض بدون لوحة“.

وتابع البيان: ”ولولا مساعدة المواطنين أثناء تجمهرهم ما أدى إلى إفلات رئيس المجلس من المحاولة واختفائه السريع من المكان، لنفّذت العملية الخسيسة الإجرامية كما دبّر لها، خاصة بعد ترجل أحد المسلحين، وشحن الآلي الذي كان يحمله بيىده، ووجهه لرئيس المجلس أثناء خروجه من المطعم“.

وأوضح المجلس: أن ”هذه العملية اليوم سبقها قبل ثلاثة أيام اختراق الحساب الشخصي لصفحة الواتساب لرئيس المجلس، الذي ظلت مهكرة لمدة تزيد عن سبع ساعات قبل استعادتها“.

وبحسب بيان المجلس: ”تكشف هذه العملية اليوم عن حالة انفلات أمني واسع بالعاصمة عدن"