طيران التحالف يُدمر طقمين للحوثيين بكتاف صعدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استهدف طيران التحالف العربي، الخميس 22 أكتوبر / تشرين الأول 2020، مواقع لمليشيا الحوثي في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، شمال اليمن.



وأوضحت مصادر محلية، بأن "طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية استهدف تجمعات لعناصر حوثية، ودمر طقمين في وادي شيبه، في الصوح ،بمديرية كتاف.

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