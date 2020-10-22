اللواء رداد الهاشمي يزور جرحى الجيش في كتاف ويطلع على أوضاعهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

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تفقد قائد محور كتاف اللواء رداد الهاشمي اليوم الأربعاء 21 اكتوبر 2020 جرحى الجيش الذين يتلقون العلاج في سكن جرحى محور كتاف. وخلال الزيارة اطلع على أوضاعهم ومستوى الخدمات والرعاية التي تقدم لهم .. مؤكدا أن الاهتمام بالجرحى يشكل اولوية قصوى وأنه سيتم العمل على تحسين الخدمات العلاجية المقدمة لهم.



وأشاد بالتضحيات الوطنية التي بذلها الجرحى الذين قدموا ارواحهم وبذلوا اغلى ما يملكون في سبيل استعادة اليمن وتحريرها من ميليشيات الحوثي الانقلابية.. مؤكدا ان أي مساعدات أو رعاية تقدم للجريح لا تساوي شيئا أمام تضحياته التي ستخلدها الأجيال.

كما أشاد بالجهود التي يبذلها الكادر الطبي في المحور في سبيل رعاية ودعم الجرحى مؤكدا أنه سيتم العمل على توفير الاحتياجات والامكانات اللازمة.