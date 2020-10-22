تقرير يكشف جهود دولة الإمارات الانسانية في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

استقبلت فرق الإغاثة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي والسلطة المحلية بمديرية الخوخة اليمنية أهالي مديرية الدريهمي ومناطق خطوط التماس بمحافظة الحديدة، النازحين نتيجة ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية خلال الأيام القليلة الماضية.



وبدأت فرق الإغاثة فور وصول النازحين، إنشاء مخيم لاستيعابهم وتوفير مواد الإيواء والمياه وسبل الحياة لتخفيف معاناتهم بعدما خرجوا من ديارهم تاركين كل ما يملكون، لينجوا بأرواحهم وعائلاتهم صوب مديرية الخوخة بعد رحلة شاقة محفوفة بالمخاطر.

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وفي هذا الشأن، قالت فتحية المعمري مديرة مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة، إن هيئة الهلال الأحمر بادرت باستيعاب النازحين الجدد وقدمت لهم مواد الإيواء والغذاء في إطار نهج دولة الإمارات العربية المتحدة الإنساني، وتوجهت بالشكر الجزيل لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة التي تولي العمل الإنساني في اليمن أهمية قصوى.

من جهته، أكد مندوب هيئة الهلال الأحمر بالساحل الغربي أن الواجب الإنساني يحتم علينا الوقوف إلى جانب كل ذي حاجة، ودعم الهلال الأحمر يأتي تجسيدا لأهدافه الإنسانية السامية التي ترمي إلى بناء الإنسان وتخفيف معاناته بما يحفظ كرامته ويضمن العيش الكريم.

فيما أعرب النازحون عن شكرهم بتوفير المأوى الآمن لهم و لأسرهم وتوجهوا بالشكر الجزيل لدولة الامارات وقيادتها و شعبها لوقفتها الأخوية الصادقة إلى جانبهم.. مؤكدين أنهم لن ينسوا للإمارات دورها الكبير في خدمة الإنسانية.