شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بفستان أحمر شفاف.. تسريب صور فاضحة للفنانة هيفاء وهبي وهي بين أحضان هذا الفنان الشهير.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جدلاً واسعاً بين جمهورها بإطلالتها الجريئة في أحضان الممثل السوري معتصم النهار.

ونشرت هيفاء وهبي فيديو عبر “انستجرام”، رصدته “وطن”، وهي ترقص بين أحضان الممثل السوري، بينما يتغزل الأخير بها، وعلقت على الفيديو: “يُسمعني حينَ يراقصُني كلمات ليست كالكلمات”.

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كما نشرت هيفاء وهبي صورة واضحة للفستان الأحمر الذي ظهرت به خلال المشهد، يكشف عن أجزاء حساسة من جسدها، ما أثار حفيظة الجمهور الذي رأى أنها ترتدي ملابس لا تُناسب عمرها.

الجدير بالذكر أن مسلسلها “أسود فاتح”، سيتم عرضه في 29 سبتمبر/أيلول على منصة “شاهد” الإلكترونية، فيما لم يتم الكشف بعد عن موعد عرضه على الشاشة.

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