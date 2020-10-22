شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب صور فاضحة لطالبة سعودية وهي بين أحضان حبيبها الأمريكي.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اثارت الفتاة السعودية "العنود العيسى" موجة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة جديدة لها وهي بين احضان حبيبها الجديد، الأمريكي ذات البشرة السمراء.

وظهرت العنود العيسى في الصورة التي نشرتها على حسابها بتطبيق السناب شات رهي تقف مرتدية ملابس شبه عارية ويقف خلفها حبيبها الجديد وهو يحضنها بطريقةً مثيرة.

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والتصقت مؤخرة العنود العيسى بجسد حبيبها الأمريكي بشكل فاضح اثار غضب المتابعين، الذين تنوعت تعليقاتهم على الصورة بين مهاجم لها وبين متعاطف معها.

متابع يحمل اسم "سعيد" علق على الصورة بقوله :"‏‎التعاسه والحزن.. واضح وضوح الشمس بوجهه البنت.. من أسوء الامور يلي بصير لأي شخص - عدم أقتناعه بأمور مو مقتنع فيه، غريب؟ !!"

اما الناشط فهد بن سلطان فقد هاجم حساب "موجز المشاهير" الذي اعاد نشر الصورة قائلاً :"‏‎هذي مريضه نفسياً ومشرده لاتنشرون اخبارها لنا فكونا من هالأشكال"

وبعد الانتشار الكبير لصورتها الجديدة.. خرجت العنود العيسى بتوضيح جديد على حسابها بالسناب شات قالت فيه ان الشخص الاسمر الذي يظهر معها في الصورة صديقها وليس حبيبها، فرد عليها احد المتابعين بقوله :"اجل يا حضه، صديق ويضمك كذا".



وكانت العنود العيسى قد اعلنت في سنابات سابقة تركها لحبيبها السعودي "ناصر العتيبي" ، والذي قام بدوره بنشر صور فاضحة للعنود اثارت موجة جدل واسع على مواقع التواصل، ودفعت الكثير للتعاطف معها.

ومؤخراً ظهرت العنود بمقطع فيديو جريء جداً، استعرضت خلاله ملابسها الداخلية، وتحدثت فيه عن مؤخرتها بطريقةً خادشة للحياء .

الفيديو الذي نشرته العنود على حسابها بتطبيق “سناب شات” استعرضت فيه مجموعة من “البكيني” وقالت إنها ستُجربهم لأول مرة، ثم ارتدت واحداً منهم وقالت: “شكلها حلو من قدام بس ورا المفروض تغطي مؤخرتي، بس أنا مؤخرتي كبرت وأنا مأخذة مقاس صغير، فداخلة على جوة وشكلي يضحك وع”.

وتتعمد العـنود العيسى وهي طالبة مبتعثة للدراسة في الولايات المتحدة الامريكية، إثارة الجدل بأفعالها وصورها الجريئة.



وذاع صيتها على مواقع التواصل في ديسمبر من العام الماضي، عندما نشرت مقطعا عبر “يوتيوب”عبارة عن مقاطع مجمّعة تحكي فيها قصتها وكيف أصبحت فتاة يصفها الآخرون بـ”الفاسدة”، وادعت أن السبب وراء هذه السلوكيات هو تعرضها للاغتصاب على يد ابن شقيقتها.

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