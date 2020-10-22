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صنعاء - ياسمين الخيامي - رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي يفاجيء سفير المملكة بهذا الطلب ( صورة )

استقبل عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ، اليوم الأربعاء، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، سفير مملكة النرويج إلى اليمن سعادة اويفند ستوكه.

واستعرض الرئيس القائد خلال اللقاء التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريعه، مشيراً إلى أن المجلس الانتقالي قدم كل ما يلزم بشأن الفصل بين القوات في أبين ونقلها إلى الجبهات وإخراج القوات العسكرية من عدن، مضيفاً أن المشاورات تجري لاستكمال تشكيل الحكومة وإعلانها والبدء بتنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية المتفق عليها.

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وخلال اللقاء ثمّن الرئيس الجهود الكريمة التي تبذلها قيادة التحالف ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومثنياً على الدور الفاعل لقيادة الدولتين في دعم استقرار البلاد وعملهم الدؤوب لنزع بؤر التوتر والصراع.

كما ثمّن الرئيس الزُبيدي الدعم الذي تقدمه مملكة النرويج لإحلال السلام عبر المنظمات الإنسانية النرويجية والدولية، ونوه إلى أن الانتقالي يضع متطلبات المواطن واحتياجاته الأساسية في صدارة أولويات عمله، ومن هذا المنطلق يحرص كل الحرص على ضرورة التسريع في تشكيل الحكومة واضطلاعها بمهامها في خدمة المواطن لتخفيف وطأة الحرب وغلاء المعيشة وانهيار الخدمات وانعدام الرواتب التي يرزح المواطن ويعاني جراءها، علاوة على محاولة إيجاد حلول لملف الهجرة غير الشرعية، وملف النازحين.

وأكد الرئيس الزُبيدي على موقف المجلس الداعم للمبعوث الأممي السيد مارتن غريفيثتس، لإحلال السلام والاستقرار في بلادنا، ومنوهاً في الوقت ذاته إلى أن الانتقالي في حلٍ من أي تفاهمات تتم بشأن الإعلان المشترك دون مشاركته في تدارس كافة التفاصيل ذات الصلة.

وأكد الرئيس الزُبيدي بأن لدى شعب الجنوب قضية وطنية هي قضية شعب ودولة وهوية وأن الانتقالي كقائد مفوض من شعب الجنوب لن يتنازل عن حقوقه ومطالبه وتطلعاته المشروعة في استعادة وبناء دولته.

من جانبه عبر السفير ستوكه عن دعم بلاده لإحلال السلام والاستقرار، وحث على ضرورة التسريع في تشكيل الحكومة الجديدة.