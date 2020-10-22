"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية لليوم الخميس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية لليوم الخميس 22 أكتوبر / تشرين الأول 2020:

- قناصة الحوثيين تصيب إمراة في منطقة الطور بمديرية بيت الفقيه https://www.elyamnelaraby.com/508105 - في أقل من 12 ساعة.. الحوثية ترتكب جريمة مروعة رابعة وتقتل مواطنا بالحديدة - https://www.elyamnelaraby.com/508103 - السلطة المحلية بالجوف تناقش أوضاع النازحين والقضايا الأمنية والخدمية https://www.elyamnelaraby.com/508099 - محافظ المهرة يؤكد على اهمية تسهيل إجراءات الجمارك في منفذ شحن وميناء نشطون https://www.elyamnelaraby.com/508083 Advertisements - توزيع 1350 حقيبة صحية على النازحين ومناقشة أوضاع محو الأمية بالمهرة https://www.elyamnelaraby.com/508082 - مستشار محافظ لحج يكشف لـ"الخليج 365" أهداف تركيا وإيران من بلادنا https://www.elyamnelaraby.com/508068 - عملية نوعية للقبض على قيادات حوثية بسيئون (مستندات) https://www.elyamnelaraby.com/508049 - إصابة نساء وأطفال وتدمير 5 منازل بقصف حوثي على قرية المنظر بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/508029 - مسؤول حكومي: 88 مليار دولار خسائر اليمن خلال خمسة أعوام https://www.elyamnelaraby.com/508026 - الجيش الوطني يسقط طائرة استطلاع حوثية في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/508019

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