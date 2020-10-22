قناصة الحوثيين تصيب إمراة في منطقة الطور بمديرية بيت الفقيه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020
الحديدة - الخليج 365
أصيبت امرأة بجروح، بنيران قناصة مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، في منطقة الطور بمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة.
وقال المواطن خميس حسن شامي، إن زوجته (حمودة عمر عبيد شامي) ذات الـ 25 عامًا أصيبت برصاص قناصة الحوثيين أثناء تواجدها في منزلها دون أن ترتكب أي ذنب.
وأضاف أنه تم إسعاف زوجته إلى مستشفى الدريهمي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم ومتابعة حالتها الصحية.
وفي السياق أكد مصدر محلي، أن المواطنة (حمودة) واحدة من بين العشرات من المواطنين الذين استهدفتهم المليشيات الحوثية بنيران أسلحتها وبقذائف المدفعية التي تشنها على المدنيين الآمنين في منازلهم.
وتعد هذه الجريمة الحوثية الثانية، خلال اليوم، بعد ارتكاب جريمة مماثلة في منطقة الجبلية، أسفرت عن إصابة طفلة برصاص قناصة مليشيات الحوثي.
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