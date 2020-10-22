في أقل من 12 ساعة.. الحوثية ترتكب جريمة مروعة رابعة وتقتل مواطنا بالحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

الحديدة - الخليج 365

جريمة مروعة رابعة ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين جنوب الحديدة في أقل من 12 ساعة من يومنا هذا الأربعاء، حيث استهدفت المليشيات مجمع أخوان ثابت الصناعي والتجاري بالأسلحة الثقيلة مخلفة قتيل من موظفي المجمع.

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وذكرت مصادر عاملة في المجمع أن المليشيات استهدفت بسلاح قناص الدشكا عيار 23، عمال المجمع وأدى إلى استشهاد أحد الموظفين ويدعى أيمن عبدالله أحمد محسن الشلح ويبلغ من العمر 30 عاماً.

وأوضحت المصادر أن الموظف تعرض للإصابة في رأسه الذي انفصل عن جسده في جريمة مروعة تقشعر لها الأبدان، وعلى إثرها قام عمال المجمع بنقل جثمانه إلى المستشفى الميداني في الدريهمي.

وكانت المليشيات الحوثية الإرهابية قد ارتكبت ثلاث جرائم سابقة بحق المدنيين في يومنا هذا، حيث أصابت بأسلحتها القناصة طفلة في الجبلية بمديرية التحيتا، وامرأة بمنطقة الطور بمديرية بيت الفقيه، وشاب يعمل في مجمع سيتي ماكس شرق مدينة الحديدة.