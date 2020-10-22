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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع 1350 حقيبة صحية على النازحين ومناقشة أوضاع محو الأمية بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
دشن وكيل محافظة المهرة، مختار بن عويض، توزيع 1350 حقيبة صحية ضمن برنامج التواصل من أجل التنمية (C4D)، بتمويل منظمة اليونيسيف بالتعاون مع مؤسسة السبيل للتنمية.
وثمن الوكيل بن عويض، الدعم المقدم من اليونسيف..مشيرا الى حرص السلطة المحلية على تقديم كافة الدعم والتسهيلات لمنظمات المجتمع المدني والوحدة التنفيذية لتخفيف معاناة النازحين.
الى ذلك ناقشت الوكيل المساعد لشؤون المرأة بمحافظة المهرة خديجة باكريت، اليوم، مع مدير الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة مطران حيمد، أنشطة وبرامج وخطط الإدارة خلال العام الدراسي الماضي والحالي.
وأوضح حيمد، أن عدد المتقدمين لمحو الامية، 126 دارس ..مشيرة الى أن الكثير من الخريجين والخريجات من المراكز التابعة لمحو الأمية في العام الماضي تقدموا لإكمال تعليمهم في المدارس الحكومية الانتظامية.
في سياق اخر نفذ فرع شركه النفط اليمنية بالمهرة اليوم، حملة المعايرة والتفتيش لمحطات الوكلاء بالمحافظة، ومدى تطابق كمية اللترات المباعة وواقع المعيار بمضخات التعبئة، ومستوى السلامة والأمان.
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