تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

الخليج 365 - مأرب

تختلف أسعار المواد الغذائیة و الخضروات و الفواكه و اللحوم بین محافظة وأخرى بحسب الاستیراد أو التصدیر.



ورصد مراسل " الیمن العربي " أسعار الخضروات و الفواكه واللحوم في محافظة مأرب الیوم، للكیلو الواحد، وقد ساعدت زراعة الخضروات و الفواكه في المحافظة على استقرار اسعارھا، و من أھم ما یزرع في المحافظة ، البطاط والطماطم، و على مستوى الفواكه: البرتقال بأنواعه، والبطیخ.

و فیما یلي أسعار أھم تلك الأصناف للكیلو الواحد :

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- الطماطم = 400 ریال - البطاطس = 350 ریالا ـ البصل = 300 ریال ـ الكوبش = 150 ریالا البصل أخضر = 100 ریال للحزمة الواحدة ـ البیبار = 500 ریال ـ الباذنجان = 700 ریال ـ الكراث و البقدونس و النعناع و الخس = العصبة بـ 50 ریالا - الموز = 400 ریال - البرتقال = 500 ریال البرتقال أبو سرة = 1000 ریال البرتقال یوسفي = 800 ريال

الشمام = 250 ریالا الكومثرى = 1000 ریال ـ الفرولة = 1500 ریال ـ التوت = 1000 ریال - التفاح الخارجي = 2000 ریال ـ التفاح محلي مثلج = 700 ریال - الكوسة = 450 ریال - الجزر = 600 ریال - الخیار = 550 ریال - لحوم الابل = 4000 ریال - لحوم الأغنام = 5000 ریال ـ الدقة 5000 ریال ـ لحوم الابقار = 5000 ریال

وبالنسبة إلى الدجاج فیباع بالحبة حسب حجمھ، فھناك من 100 ،و من 1200 ومن 1500 و من 2000 و من 3000 ریال.

والبیض یباع الطبق الذي یحتوي على 20 بیضة بـ 1600 ریال.

ـ الأسماك = 3500 ریال.. مع الإشارة إلى أن أنواعا محدودة فقط من الأسماك تصل مأرب. وربما لا یزید ما یصل المحافظة عن صنفین.

ـ یشار إلى أن محافظة مأرب، الواقعة شرق الیمن تعد من المحافظات التي تصدر أنواعا مختلفة من الفواكه والخضروات إلى مختلف محافظات الجمھوریة.