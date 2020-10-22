عملية نوعية للقبض على قيادات حوثية بسيئون (مستندات)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تلقّى مركز العمليات المشتركة بمحافظة حضرموت بتاريخ 19 /10/ 2020 بلاغا من غرفة العمليات المشتركة بمحافظة مأرب يفيد بأن القيادي الحوثي البارز المدعو حسين محمد المقدشي ، نائب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الإنقلابيين ، ووالد محافظ محافظة ذمار المعيّن من الإنقلابيين ، قد تحرّك صباح 19/10/2020 من ذمار إلى سيئون ، للسفر عبر مطارها إلى القاهرة .



فور تلقّي مركز العمليات بساحل حضرموت البلاغ ، وجّه برقية عاجلة إلى غرفة العمليات بالوادي والصحراء ، للقيام بنا يلزم في النقاط الامنية والمطار والهجرة والجوازات لإلقاء القبض على المطلوب الذي كان يرافقه قيادي حوثي آخر يدعى أحمد محمد القردعي . •

نجاح العملية :

تمكّنت الإجهزة الأمنية بمدينة سيئون من إلقاء القبض على المطلوب واحتجازه في الشرطة العسكرية وخاطبت غرفة العمليات المشتركة بالوادي والصحراء ، مركز العمليات المشتركة بالساحل ، بأنه قد تم الضبط والحجز .. وعليكم إرسال مندوبكم لاستلامهم . •

الخطوة ما قبل الأخيرة :

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فور استلام البرقية التي تفيد بنجاح المهمة في سيئون ، ارسل مركز العمليات المشتركة بالساحل برقية إلى غرفة العمليات بالوادي والصحراء يبلغهم فيها بأن ئيس مركز العمليات في طريقه إلى سيئون لاستلام المطلوبين ترافقه ستة أطقم تابعة للمنطقة العسكرية الثانية .