شكرا لمتابعة خبر عن العرافة الشهيرة "ليلى عبداللطيف" توكد من جديد .. دولة عربية فقيرة ستصبح اغنى من دول الخليج ومواطنيها سيصبحون من الاثرياء..لن تصدق ما هي هذه الدولة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الفلكية والمنجمة، اللبنانية، ليلى عبد اللطيف، في مداخلة لها في برنامج "نجوم" إنها متمسكة وواثقة من رؤيتها حول تونس، حيث سبق صرحت "تونس ستصبح مثل دبي". وأكدت أنها ترى تونس في مشهد الإعمار والنمو، وستكون السياحة أحسن مما كانت عليه، مؤكدة أن تونس ستتحسن، وستفتح منتجعات سياحية كبيرة في تونس على المدى القريب، واعتبرت أن الشعب التونسي واعي ولا يوجد شيء يستدعي الخوف في تونس. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : فتاة سعودية تصدم داوود الشريان وتشعل مواقع التواصل بكاملها بما تفعله مع الشباب في المولات .. فيديو وتفاصيل شاهد : الفنانة الاستعراضية انجي خوري تكشف صدرها وأفكارها الانتحارية مع مسدس حربي في دولة خليجة .. فتاة تنتقم من شاب خدعها بإنجاز معاملاتها في الجهات الحكومية للمقيمين Advertisements مع بدء الدراسة في ظل تفشي فيروس المستجد .. تعرف على 4 مكونات يجب تقديمها لأبنائك يوميا في المنزل سائق يخطف امرأة في الإمارت بحيلة شيطانية ويهتك عرضها داخل سيارته في مدينة دبي “شاهد” الهواء يحرج الإعلامية ’’لجين عمران‘‘ ويضعها في موقع محرج وصديقاتها يضحكن عليها .. فيديو شاهد : لحظة انهيار شقيق هيا الشعيبي بسبب الفيديو الإباحي وماذا قالت عاملتها المنزلة؟! شاهد : مشهد يحبس الأنفاس .. فتاة سعودية تسير ليلًا وسط السيارات على طريق سريع بالمملكة .. فيديو || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

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