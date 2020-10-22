شكرا لمتابعة خبر عن وزارة التربية والتعليم تعلن اليوم الخميس نتايج الثانوية العامة وكيفية الحصول عليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت السلطات في العاصمة صنعاء ، أن اليوم الخميس موعدًا لإعلان نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠م في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ونقلت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، عن نائب وزير التربية والتعليم في حكومة صنعاء ، همدان الشامي قوله إن الإعلان عن النتيجة العامة وأسماء أوائل الجمهورية للشهادة الثانوية سيتم في مؤتمر صحفي تعقده قيادة الوزارة الساعة الـ 10 من صباح اليوم.

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وكانت وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين قد اعلنت في الـ 15 من الشهر الجاري نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠م بنسبة نجاح تجاوزت 82%.

ويمكن الحصول على النتيجة عبر شركة يمن موبايل، بالاتصال او بإرسال رقم الجلوس للرقم 160، بعد الساعة 10 صباحاً.