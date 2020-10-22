شكرا لمتابعة خبر عن وزارة التربية والتعليم تعلن اليوم الخميس نتايج الثانوية العامة وكيفية الحصول عليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اعلنت السلطات في العاصمة صنعاء ، أن اليوم الخميس موعدًا لإعلان نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠م في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ونقلت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، عن نائب وزير التربية والتعليم في حكومة صنعاء ، همدان الشامي قوله إن الإعلان عن النتيجة العامة وأسماء أوائل الجمهورية للشهادة الثانوية سيتم في مؤتمر صحفي تعقده قيادة الوزارة الساعة الـ 10 من صباح اليوم.
جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:
شاهد : فتاة سعودية تصدم داوود الشريان وتشعل مواقع التواصل بكاملها بما تفعله مع الشباب في المولات .. فيديو وتفاصيل
شاهد : الفنانة الاستعراضية انجي خوري تكشف صدرها وأفكارها الانتحارية مع مسدس حربي
في دولة خليجة .. فتاة تنتقم من شاب خدعها بإنجاز معاملاتها في الجهات الحكومية للمقيمين
مع بدء الدراسة في ظل تفشي فيروس المستجد .. تعرف على 4 مكونات يجب تقديمها لأبنائك يوميا في المنزل
سائق يخطف امرأة في الإمارت بحيلة شيطانية ويهتك عرضها داخل سيارته في مدينة دبي
“شاهد” الهواء يحرج الإعلامية ’’لجين عمران‘‘ ويضعها في موقع محرج وصديقاتها يضحكن عليها .. فيديو
شاهد : لحظة انهيار شقيق هيا الشعيبي بسبب الفيديو الإباحي وماذا قالت عاملتها المنزلة؟!
شاهد : مشهد يحبس الأنفاس .. فتاة سعودية تسير ليلًا وسط السيارات على طريق سريع بالمملكة .. فيديو
|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد
وكانت وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين قد اعلنت في الـ 15 من الشهر الجاري نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠م بنسبة نجاح تجاوزت 82%.
ويمكن الحصول على النتيجة عبر شركة يمن موبايل، بالاتصال او بإرسال رقم الجلوس للرقم 160، بعد الساعة 10 صباحاً.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التربية والتعليم تعلن اليوم الخميس نتايج الثانوية العامة وكيفية الحصول عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.