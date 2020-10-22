شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تناول حبة "موز" يومياً على الريق وشاهد المفاجأة المذهلة التي ستحدث لجسمك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعد الموز من ا أكثر الفواكه المنتشرة، حيث أنه غني بالألياف مثل السليلوز هيميسليلوز التي تضيف كتلة إلى البراز وتحسين حركة الأمعاء . في الواقع ، إنه أحد أكثر العلاجات التقليدية الموثوقة لعلاج الاسهال.

يعيد عملية الهضم

وفي هذا الإطار قال الدكتور ماهيش جوبتا ، استشاري أول ، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي ، مستشفى دارامشيلا نارايانا التخصصي الفائق: ” يتميز الموز باحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم مما يعيد عملية الهضم إلى طبيعتها. إنه ليفي ، وهو أيضًا مصدر جيد للطاقة والسكر والصوديوم ، وهو مزيج ضروري للغاية أثناء الحركات السائبة. هذه الخاصية تساعد المريض على امتصاص الملح والماء في القولون، مما يجعل البراز أكثر حزما، وفقا لـ indianexpress.

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تناول حبة "موز" يومياً على الريق وشاهد المفاجأة المذهلة التي ستحدث لجسمك

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وأضاف جوبتا، أن الموز هو عبارة عن بقايا طعام قليلة، يساعد في التعامل مع الضعف والجفاف اللذين يمكن أن يصاحبهما فقدان الكثير من السوائل من الجسم.

كما أضاف سيما سينغ ، كبير أخصائيي التغذية السريرية ان “الموز يوفر سعرات حرارية على شكل كربوهيدرات تعطي طاقة فورية لمواجهة الضعف الناتج عن الحركة الفضفاضة”.

كما وافقت زويا فاخي ، أخصائية التغذية ، مستشفى بهاتيا ان “100 جرام تعطي 116 كيلو كالوري كالوري ، وبالتالي فإن الطاقة المفقودة والجهد الناتج عن الحركات السائبة يمكن أن يتجدد بالموز”.

وقدأفادت الأبحاث، بأن البكتين ، وهو نوع من الألياف الموجودة في الموز الخام ، يمتص الماء الزائد من الأمعاء ويشكل البراز.

وأكد سينغ، إن تناول الموز مع القليل من اللبن الرائب هو مزيج تقليدي يصنع العجائب كما إن تناول الموز بالملح يوفر الصوديوم والبوتاسيوم والشوارد التي تستنفد إذا كنت تعاني من الإسهال. “يمكن استهلاكه مرتين أو ثلاث مرات حسب تكرار الحركات السائبة. وأوضح الفخي أنه في حالة عدم قدرة الفرد على تناول الأطعمة العادية ، فيمكنه تناول الموز مع اللبن الرائب والأرز أو كفاكهة عادية حسب تفضيلاته.

ومن جهته أوصى جوبتا،”على المرء أن يتأكد من أنه يأخذ الموز الناضج وليس الخام / الأخضر الذي يمكن أن يكون له تأثير عكسي أثناء الإسهال أو الإسهال”.

لذلك عليك شرب كمية كافية من السوائل ، وخاصة الماء ، للبقاء رطبًا ، كما يقترح خبراء التغذية.