مسام ينتزع 2151  لغماً وقذيفة من مخلفات الحوثيين غربي تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مسام ينتزع 2151 لغما وقذيفة من مخلفات الحوثيين غربي تعز
الخميس 22 أكتوبر 2020
الخليج 365
أكد مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن، الأربعاء، نزع أكثر من ألفي لغم أرضي وعبوة ناسفة من مخلفات الحوثيين، في مديرية موزع، غربي محافظة تعز، جنوبي غرب اليمن.
وبحسب إعلام مشروع "مسام" وهو مشروع سعودي يعمل في اليمن في نزع الألغام منذ منتصف العام 2018م، فإن المشروع انتزع 2151 لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في مديرية موزع.
ونقل عن قائد الفريق 23 مسام المهندس عبدالله إبراهيم إن الألغام التي نزعها فريقه كانت مزروعة في الطرقات الرئيسية والفرعية بمنطقة الجاهلية والمناطق المحيطة بها بمديرية موزع وكانت تشكل عائقا كبيراً لحركة المواطنين وتنقلاتهم.
وأشار إلى أن إجمالي المساحة التي تمكن فريقه من تأمينها تبلغ 293,166 متر مربع وهي عبارة عن ممرات طرق ومساحات زراعية ومناطق تجمعات سكنية.
الجدير بالذكر أن مديرية موزع، إحدى المديريات الغربية لمحافظة تعز، شهدت عملية زراعة ألغام واسعة من قبل مليشيا الحوثي المتمردة أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.
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