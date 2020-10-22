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صنعاء - ياسمين الخيامي - واشنطن تقدم للمواطنين اليمنيين مكافئة كبيرة تقدر بملايين الدولارات

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية الأربعاء، عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن قائد القوات الخاصة لحزب الله اللبناني في كلا من سوريا واليمن.

في التفاصيل، أعلن الحساب الرسمي لبرنامج "المكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، عن مكافأة تصل قيمتها إلى 5 مليون دولار مقابل معلومات عن هيثم علي طبطبائي القيادي بحزب الله، وتفضي لاعتقاله.

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وأضاف البرنامج أن هيثم علي طبطبائي هو زعيم عسكري رئيسي في حزب الله، قاد القوات الخاصة للميليشيا في سوريا واليمن.

كذلك تابع أن أعمال طبطبائي في البلدين هي جزء من جهد أكبر لحزب الله لتوفير التدريب، والعتاد، والأشخاص لدعم أنشطته الإقليمية لزعزعة الاستقرار.

وأضاف أنه وفي شهر أكتوبر من عام 2016، حددت وزارة الخارجية الامريكية طبطبائي بأنه إرهابي عالمي محدد خصيصا بموجب الأمر التنفيذي 13224.