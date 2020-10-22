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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مكافأة 5 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قيادي في حزب الله باليمن الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الخليج 365 أعلن برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع للخارجية الأمريكية، الأربعاء، عن رصد مبلغ خمسة ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن قيادي في حزب الله مسؤول عن أنشطة الحزب في اليمن.

Advertisements وبحسب البرنامج فإن "هيثم علي طبطبائي" يشغل قائداً القوات الخاصة لحزب الله في سوريا واليمن. وقال إن "طبطبائي" يقوم بالإشراف على الأنشطة التخريبية وتوفير الدعم والتدريب لزعزعة الاستقرار في اليمن والإقليم. وينخرط حزب الله والنظام الإيراني في حرب اليمن، بدعم عسكري لا محدود لمليشيا الحوثي الانقلابية التي تخوض حرباً ضد الحكومة منذ ست سنوات

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