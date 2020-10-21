شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صندوق النظافة بمأرب يتسلم 161 حاوية تجميع المخلفات الصلبة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلم صندوق النظافة والتحسين بمحافظة مأرب، اليوم، ١٦١ حاوية تجميع المخلفات الصلبة، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية في إطار مشروع تحسين سبل العيش الذي تنفذه إئتلاف الخير للإغاثة الانسانية.



وخلال عملية الإستلام ثمن نائب مدير عام الصندوق محمد السعيدي، دعم مركز الملك سلمان للاغاثة، الذي يساهم في تعزيز اعمال النظافة وعملية تجميع المخلفات الصلبة في الاحياء والحارات وتحسين البيئة ونظافتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صندوق النظافة بمأرب يتسلم 161 حاوية تجميع المخلفات الصلبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.