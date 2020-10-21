مناقش أوضاع هيئة مستشفى ابن سينا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش العليي ،اليوم ،أوضاع هيئة مستشفى ابن سينا بساحل حضرموت وسبل الارتقاء بخدماتها الطبية.



واستمع وكيل أول حضرموت من رئيس الهيئة الدكتور ياسر بامطرف إلى أبرز المشكلات التي تعاني منها الهيئة والمقترحات لمعالجاتها.

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