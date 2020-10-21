أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر 2020 وهي كالتالي :

افتتاح اعمال الدورة الـ 33 لمجلس وزراء النقل العرب برئاسة اليمن https://www.elyamnelaraby.com/507961 توزيع 1350 حقيبة صحية على النازحين ومناقشة أوضاع محو الأمية بالمهرة https://www.elyamnelaraby.com/507988 وكيل وزارة الصحة يناقش مع ممثل اليونيسيف في اليمن تدخلات المنظمة بالقطاع الصحيhttps://www.elyamnelaraby.com/507987 شركة الغاز بتعز تؤكد اعتماد حصة أضافية لضمان توفر الغاز المنزلي Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/507977 وزير التخطيط يلتقي نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا https://www.elyamnelaraby.com/507976 منظمة الصحة العالمية تشيد بجهود القطاع الصحي بوادي حضرموت في مجابهة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/507964 لجنة مناقصة وقود الكهرباء في عدن تعلن عن مناقصة عامة https://www.elyamnelaraby.com/507963 محافظ عدن يناقش مع منظمة اليونيسيف نتائج تدخلاتها في القطاع الصحي https://www.elyamnelaraby.com/507962

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