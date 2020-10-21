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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر 2020 وهي كالتالي :
افتتاح اعمال الدورة الـ 33 لمجلس وزراء النقل العرب برئاسة اليمن
https://www.elyamnelaraby.com/507961
توزيع 1350 حقيبة صحية على النازحين ومناقشة أوضاع محو الأمية بالمهرة
https://www.elyamnelaraby.com/507988
وكيل وزارة الصحة يناقش مع ممثل اليونيسيف في اليمن تدخلات المنظمة بالقطاع الصحيhttps://www.elyamnelaraby.com/507987
شركة الغاز بتعز تؤكد اعتماد حصة أضافية لضمان توفر الغاز المنزلي
https://www.elyamnelaraby.com/507977
وزير التخطيط يلتقي نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
https://www.elyamnelaraby.com/507976
منظمة الصحة العالمية تشيد بجهود القطاع الصحي بوادي حضرموت في مجابهة كورونا
https://www.elyamnelaraby.com/507964
لجنة مناقصة وقود الكهرباء في عدن تعلن عن مناقصة عامة
https://www.elyamnelaraby.com/507963
محافظ عدن يناقش مع منظمة اليونيسيف نتائج تدخلاتها في القطاع الصحي
https://www.elyamnelaraby.com/507962
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