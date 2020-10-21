الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020

أبرز عناوين

متابعات_ الخليج 365

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر 2020 وهي كالتالي :

 

افتتاح اعمال الدورة الـ 33 لمجلس وزراء النقل العرب برئاسة اليمن

 

https://www.elyamnelaraby.com/507961

 

 

توزيع 1350 حقيبة صحية على النازحين ومناقشة أوضاع محو الأمية بالمهرة

 

https://www.elyamnelaraby.com/507988

 

 

وكيل وزارة الصحة يناقش مع ممثل اليونيسيف في اليمن تدخلات المنظمة بالقطاع الصحيhttps://www.elyamnelaraby.com/507987

 

شركة الغاز بتعز تؤكد اعتماد حصة أضافية لضمان توفر الغاز المنزلي

 

 

Advertisements

https://www.elyamnelaraby.com/507977

 

وزير التخطيط يلتقي نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 

https://www.elyamnelaraby.com/507976

 

منظمة الصحة العالمية تشيد بجهود القطاع الصحي بوادي حضرموت في مجابهة

 

https://www.elyamnelaraby.com/507964

 

لجنة مناقصة وقود الكهرباء في عدن تعلن عن مناقصة عامة

 

 

https://www.elyamnelaraby.com/507963

 

محافظ عدن يناقش مع منظمة اليونيسيف نتائج تدخلاتها في القطاع الصحي

 

 

https://www.elyamnelaraby.com/507962  

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا