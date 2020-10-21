وكيل وزارة الصحة يناقش مع ممثل اليونيسيف في اليمن تدخلات المنظمة بالقطاع الصحي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع ممثل منظمة اليونيسيف لدى بلادنا فيليب دواميل، تدخلات المنظمة في القطاع الصحي.

Advertisements كما جرى خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة القائمة بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة اليونيسيف وسُبل تطويرها وتعزيزها لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الصحي لاسيما في ظل انتشار جائحة كورونا. حضر اللقاء عدد من مدراء عموم إدارات وزارة الصحة ومدير مكتب اليونيسيف في عدن تشارلز نزوكي.

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