شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي الشيخ عبدالقادر الجعدني في استشهاد نجله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، اليوم ،برقية عزاء ومواساة الى الشيخ عبدالقادر بن جبران الجعدني ،عزاه في استشهاد نجله الملازم أول ناصر عبدالقادر بن جبران الجعدني.



وعبر الرئيس في البرقية ، عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وان يسكينه فسيح جناته ،ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

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