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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة مناقصة وقود الكهرباء في عدن تعلن عن مناقصة عامة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت لجنة مناقصة وقود الكهرباء، اليوم الأربعاء، عن إنزال المناقصة العامة رقم 1 لسنة 2020 لشراء 40 الف طن من مادة الديزل، و30 الف طن من مادة مازوت لتموين محطات توليد الكهرباء .
وأشترطت المناقصة أن تقدم العروض بالدولار الأمريكي لكل طن متري، وأن تقدم العطاءات على أساس اسعار البلاتس بالطن لمنطقة الخليج المسجلة (يومين قبل ويومين بعد تاريخ بوليصة الشحن) .. مشددة على ضرورة أن تشمل العروض توصيل كميتي المازوت والديزل إلى خزانات شركة مصافي عدن وأن تقدم الشركات المحلية ضمان بنكي وترفق صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية والزكوية والتأمينية سارية المفعول، وتكون الشركات العالمية (الأجنبية) معفية من تقديم مثل هذه الضمانات البنكية.
وحددت المناقصة مبنى شركة مصافي عدن لشراء وإستلام الوثائق إبتداءاً من يوم السبت الموافق 24 أكتوبر الجاري .. مشيرة إلى أنه سيتم فتح المظاريف يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر القادم في مبنى الإدارة المركزية لشركة مصافي عدن وبحضور أعضاء لجنة المناقصات والمتقدمين لها أو من يمثلهم .
وأشارت اللجنة إلى أنه يمكن الإطلاع على كافة تفاصيل المناقصة من خلال زيارة قسم المناقصات على الرابط التالي : http://tenders.arc-ye.com .
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