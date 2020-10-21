محافظ عدن يناقش مع منظمة اليونيسيف نتائج تدخلاتها في القطاع الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ عدن، أحمد حامد لملس، اليوم الاربعاء، مع المدير القطري لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" فيليب دوميني، نتائج تدخلات المنظمة في القطاع الصحي في المحافظة وخطة عملها للعام القادم 2021م.



وتطرق اللقاء إلى مناقشة آليات التنسيق والتعاون المشترك بين السلطة المحلية ومنظمة اليونيسيف وسُبل تطويرها بما يسهم في تلبية إحتياجات القطاع الصحي بالمحافظة .

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وفي اللقاء، ثمّن المحافظ لملس تدخلات منظمة اليونيسيف ومشاريعها التي تستهدف عدداً من القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد .. مؤكداً على ضرورة الإهتمام بالأطفال بإعتبارهم أكثر فئات الشعب تضررا من استمرار الحرب .

بدوره أستعرض المسؤول الدولي الدور الإنساني الذي تلعبه اليونيسيف في اليمن وفي العاصمة عدن على وجه الخصوص، وأبرز المشاريع المدعومة منها في عدد من القطاعات كالصحة والتعليم .. مثمناً جهود السلطة المحلية وإهتمامها بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه نشاط المحافظة.

وأكد دوميني أنه يعي مدى الحاجة الملحة والاحتياجات الموجودة في اليمن، وأنه يتطلع للعمل مع المكاتب المعنية بخدمة أطفال اليمن وتقديم الخدمات السريعة لهم .

وحضر اللقاء، الأمين العام للمجلس المحلي بعدن، بدر معاون، ومدير مكتب المنظمة تشارلز نزوكي، ومدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي انتصار مرشد، ومدير عام مكتب الصحة والسكان الدكتور علي عبدالله صالح وعدد من المسؤولين.