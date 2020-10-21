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صنعاء - ياسمين الخيامي - السلطات السعودية تعلن رسميا السماح للمقيمين نقل كفالتهم دون العودة للكفيل

ورد استفسار لحساب العناية بالعملاء التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية حول مدى إمكانية نقل خدمات العامل بدون موافقة كفيله.

وقال حساب العناية بالعملاء، أنه يُسمح بنقل خدمات عامل من منشأة إلى أخرى بدون موافقة صاحب العمل الحالي إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية. ويمكن تقديم طلب نقل خدمة عامل من منشأة إلى أخرى عبر عدة خطوات : – طلب نقل الخدمة :

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السلطات السعودية تعلن رسميا السماح للمقيمين نقل كفالتهم دون العودة للكفيل

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1- زيارة موقع الخدمات الإلكترونية وسجل الدخول واختر المنشأة، ثم اختر خدمة (نقل خدمة عامل وافد). 2- البحث عن الوافد المراد نقل خدماته إلى منشأتك عن طريق رقم الإقامة لإتمام النقل على صاحب العمل الحالي الموافقة عبر حسابه الإلكتروني. 3- دفع الرسوم الواجبة (إن وجدت) ومراجعة الجوازات لإصدار إقامة جديدة. 4- الموافقة على التعهد وشروط الخدمة عن طريق الضغط على المربع ومن ثم (إرسال).

– الموافقة على نقل الخدمة: 1- بزيارة موقع الخدمات الإلكترونية وسجل الدخول واختر المنشأة، ثم اختر خدمة (نقل خدمة عامل وافد). 2- ستظهر لك شاشة بطلبات نقل خدمة عمالة وافدة من منشأتك التي لم يتم الموافقة عليها بعد, قم بمراجعة الطلبات. 3- بعد الاطلاع على جميع الطلبات, يمكنك الموافقة على نقل خدمة العامل الوافد من منشأتك أو الرفض عبر الضغط على الزر المناسب (موافقة) أو (رفض)