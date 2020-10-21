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صنعاء - ياسمين الخيامي - اشهر فلكي يمني يطلق تحذير مخيف لكل ابناء هذه المناطق مما سيحدث

حذر الفلكي اليمني، عدنان الشوافي، الثلاثاء 20 اكتوبر/تشرين الأول، من أجواء باردة وموجة صقيع تشهدها معظم مناطق البلاد، بناءً على صور وبيانات الأقمار الصناعية ونماذج الطقس.

وقال الشوافي، إن متوقع أهم مؤشرات طقس اليمن من الثلاثاء 20 أكتوبر/ تشرين الأول حتى الأحد القادم 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، انخفاض في درجات الحرارة.

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وأوضح أنه من المتوقع أن تظل درجات الحرارة الصغرى فوق الصفر المئوي مصحوبة بأجواء صحوة باردة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، وبالنسبة للأمطار متوقع أمطار متفاوتة الشدة على أرخبيل سقطرى.

ودعا إلى توخي الحذر من الأجواء الباردة خصوصا العاملين في الأماكن المفتوحة ليلا وفي الصباح الباكر.

وحذر رعاة النحل والماشية والمزارعين من موجة الصقيع المتوقعة وتأثيرها على بعض المواضع خصوصا المزروعات التي تتأثر سريعا.