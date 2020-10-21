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صنعاء - ياسمين الخيامي - تركيا تتلقى ضربة موجعة من المجلس الانتقالي في قلب العاصمة المؤقتة عدن

علق وزير النقل المستقيل صالح الجبواني على محاولة اغتيال احد اعضاء الهلال الاحمر التركي في عدن يوم امس الثلاثاء .

ووصف الجبواني محاولة اغتيال احد اعضاء الهلال الاحمر التركي انه ينقل الصراع في اليمن الى مستوى جديد _حسب وصفه_.

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وقال الجبواني في تغريدته : " ‏ظلت الإمارات تحمل لواء العداء الصريح لتركيا، نعم تركيا وليس إيران، هذا العداء له تمثلات عدة في السياسة والإعلام والإقتصاد ظلت مستوعبة، لكن أن تبداء خلايا الإمارات في مناطق نفوذها بقتل الأتراك كما حصل في عدن بالأمس فهذا يدخل الصراع لمستوى جديد".

وكان رئيس منظمة الهلال الأحمر التركي كرم قينيق، كشف امس الثلاثاء عن إصابة أحد كوادر فريق المنظمة في اليمن، جراء تعرضه لهجوم مسلح.

وأفاد قينيق في تغريدة له على تويتر أن أحد كوادر فريق منظمة الهلال الأحمر التركي في اليمن أصيب بجروح إثر هجوم مسلح شنه مجهولون. وأوضح أنه يتلقى العلاج في أحد المستشفيات بمدينة عدن، مشيرا إلى أن وزارة الصحة التركية أكملت استعداداتها لنقله إلى أنقرة.

