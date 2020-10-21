تعز: شركة الغاز تعلن توفير أكثر من 7 آلاف أسطوانة إضافية

أعلن مكتب شركة الغاز بمحافظة تعز، الأربعاء، توفير أكثر من سبعة آلاف أسطوانة من الغاز المنزلي لتغطية جميع المديريات.. نافيا وجود أزمة أو ارتفاع في الأسعار.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية"سبأ" عن مدير مكتب الشركة بلال القميري قوله، إنه" تم اليوم توفير كمية (7891) اسطوانة غاز منزلي لمعارض الوكلاء في المحافظة".

وأشار إلى أن الفرق الميدانية تقوم بالنزول الميداني اليومي إلى معارض الغاز للإشراف والرقابة على عملية البيع المباشر وبالسعر الرسمي وضبط المخالفين.



ولفت القميري إلى أن الشركة تقوم بالتنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة للإشراف اليومي على عملية البيع.



كما لفت إلى أن الشركة العامة للغاز اعتمدت حصة يومية مضافة إلى الحصة المعتمدة للمدينة لكبار المستهلكين بحيث لا يؤثر على الكميات المخصصة للمواطنين.

