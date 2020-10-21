قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الخليج 365 ـ مأرب قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 21/تشرين الأول/2020، تجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في مديريتي مدغل وصرواح غربي المحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف. وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا. وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أسابيع، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين

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