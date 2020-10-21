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عدن - ياسمين التهامي - ضمن برنامج بناء القدرات الشبابية اقام مجلس الشباب العالمي – اليمن(IYCY) دورة تدريبية بعنوان تأهيل الشباب لسوق العمل بأمانة العاصمة صنعاء

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements برنامج بناء القدرات الشبابية اقام مجلس الشباب العالمي – اليمن(IYCY) دورة تدريبية بعنوان تأهيل الشباب لسوق العمل اليوم، 19-21 اكتوبر2020 م لعدد 12 متدرب ومتدربه من الشباب الراغبيين بتنمية مهاراتهم وقدراتهم للدخول فى سوق العمل فى خيمة شباب بأمانة العاصمة صنعاء. تركزت الدورة التدريبية بشكل اساسي على الكثير من المحاور الهامة ومنها ادارة الذات _الاستعداد لسوق العمل _كتابة السيرة الذاتية بطريقة احترافية _الاتصال والتواصل _المقابلة الشخصية _فريق العمل والتى يحتاجه الشباب بشكل كبير لتطوير من مهاراتهم وبناء قدراتهم ليكونوا قادريين ومستعدين للتقديم للكثير من الفرص المتاحة واكتسابهم سلوكيات واخلاقيات اساسية للبدء بالعمل تخللت الدورة العديد من المحاضرات القصيرة والتدريبات العملية والمناقشات الجماعية لنقل البرنامج التدريبي بصورة سلسه وسهلة الجديد بالذكر ان IYCY تحرص على بناء قدرات الشباب بشتى المجالات المختلفة، حيث تأتي هذه الدورة يليها مجموعة من الدورات يقدمها المجلس بشكل مستمر ودائم.

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