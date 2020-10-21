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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد الآن : لأرصاد الجوية يصدر تحذير لكافة المواطنين.. حول هطول متوقع لأمطار والأجواء الباردة بهذه المحافظات.. خلال الساعات القادمه

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية عن مستجدات جديدة بشأن حالة الطقس في عدد من محافظات الجمهورية التي ستشهد أمطار وسيول وأجواء باردة خلال الساعات القادمة.

ونبه المركز في نشرته الجوية اليوم الأربعاء ، المواطنين من هطول الامطار و تدفق السيول في الشعاب والوديان في ارخبيل سقطرى والسواحل الشرقية واجزاء من السواحل الجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

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كما حذر المركز قاطني المحافظات الجبلية والهضاب الداخلية من الاجواء الباردة والباردة نسبيا، ومن فوارق درجات الحرارة ما بين ساعات النهار والليل.

وفيما يلي تفاصيل نشرة الطقس الجوية المتوقعة خلال الـ24ساعة القادمة:



المرتفعات الجبلية :

طقس بارد نسبيا الى بارد وجاف اثناء الليل وساعات الصباح الباكر وقد تتكون خلايا متناثرة من السحب الركامية الممطرة في فترة ما بعد الظهيرة على اجزاء من المحافظات الجبلية الغربية وخاصة الجنوبية الغربية وكذلك المناطق الجبلية المقابلة لسهل تهامة.



المناطق الساحلية :

أجواء صحوة الى غائمة جزئياً مع احتمال تشكل السحب المنخفضة وهطول امطار متفرقة على اجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها والرياح معتدلة تنشط احيانا مثيرة للاتربة خاصة على السواحل الجنوبية والغربية وتتراوح سرعتها من 10 الى 20 عقدة.

المناطق الصحراوية :



طقس جاف ليلاً ومشمس الى غائم جزئيا نهارا، والرياح معتدلة السرعة تنشط احياناً مثيرة للأتربة والرمال على اجزاء متفرقة منها تصل اقصى سرعة لها 22 عقدة.

أرخبيل سقطرى:

أجواء غائمة جزئياً الى غائمة مع احتمال هطول امطار متفرقة قد تكون بعضها غزيرة.