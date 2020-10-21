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صنعاء - ياسمين الخيامي - الخارجية الأمريكية تكشف عن السفير اليمني الذي ساعد سفير إيران في الوصول إلى صنعاء وتوجه دعوة هامة لليمنيين

كشفت ‏الخارجية ‎الأمريكية عصر اليوم الأربعاء عن كيفية وصول السفير الإيراني إلى اليمن وهدف طهران من هذا الإجراء الغير مسبوق.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية "Morgan Ortagus في بيان مقتضب رصده وترجمه "يمن برس" :"ٳن النظام الإيراني قام بتهريب حسن إيرلو، والذي يعمل عضوا في الحرس الثوري الإيراني المرتبط بحزب الله اللبناني ، إلى ‎اليمن تحت ستار "سفير " لدى جماعة الحوثي" ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: الخارجية الأمريكية تكشف عن السفير اليمني الذي ساعد سفير إيران في الوصول إلى صنعاء وتوجه دعوة هامة لليمنيين عبدالرحمن بن مساعد الامير السعودي ..يوجه رسالة نارية الى تركيا ويخاطب اوردوغان لا تلعبوا مع السعوديين في وطنهم ! وكالة الانباء الفرنسية تكشف موعد اطلاق سراح شقيق الرئيس هادي فوائد صحية مذهلة عند مزج العسل مع حبة البركة تحذير من وزارة الصحة السعودية لكافة المقيمين والمواطنين بشأن التطعيم والحماية من الفيروس الشتوي تناول ملعقة من هذا المنتج على الريق وستكون النتائج الصحية مذهلة ستجعلك تدمن عليه اكتشاف ثروة جديدة ستقلب اقتصاد العالم رأسًا على عقب .. وداعًا للذهب والفضة والدولار الأمريكي ورد الآن: سلطات صنعاء تزف بشرى سارة جداً لكافة المواطنين تبدأ من يوم غدا صباحا طبيبة بريطانية تنصح اليمنيين بتناول هذه الوجبة اليمنية الشهيرة على الريق البيض.. يخرج عن صمته ويطلق هذا التهديد الخطير بشأن انفصال الجنوب مصلحة الهجرة والجوازات اليمنية تزف بشرى سارة لكل الراغبين في الحصول على جواز سفر لهم ولأفراد عائلاتهم 400 يمنية داخل سجن في عاصمة عربية بهذه التهمة Advertisements نبته تتوفر في كل منزل تحميك من هذا المرض القاتل الذي عجز الطب عن شفائه وردنا الان:البنك الدولي يزف اسعد خبر لهذه الفئة من اليمنيين في مناطق الشرعية ومناطق الحوثي نساء جميلات في العاصمة صنعاء يشعلن مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامهن بهذا العمل وسط الشارع المشاط يتخذ قرار خطير ويرعب كل الاسرى المفرج عنهم انقلاب عسكري إماراتي وتدخل عاجل من الجيش السعودي شاهد.. واقعة مرعبة تحدث لفتاة أمريكية ثعبان ضخم لف نفسه حولها.. وبأعجبوبة أنقذت نفسها.. (صور) الموت يفجع الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده: والحزن يعم السعودية.. والديوان الملكي يصدر بيان تعرف على المغني الشاب الذي أعجبت به أميرة سعودية من الاسرة الحاكمة..وهذا مافعلته بعد ان شاهدته على التلفازيون ( فيديو) الجوازات السعودية توضح كيفية الغاء التاشيرة وتضع هذا الشرط اول تعليق لقناة الجزيرة القطرية على قرارات الملك سلمان أول تحرك عسكري من نوعه للجيش الكويتي في عهد الأمير الجديد..والجيش يصدر البيان رقم (1) وٲوضحت الخارجية الٲمريكية عبر متحدثها الرسمي ٲن نية النظام الإيراني في استخدام الجماعة الحوثية لتوسيع نفوذها الخبيث واضحة. وقالت الخارجية ٳنه "يجب على الشعب اليمني أن يقول لا لإيرلو و ‎إيران." وكانت إيران أعلنت يوم السبت عن وصول سفيرها "المفوض" إلى صنعاء لتقديم أوراق اعتماده لما يسمى برئيس المجلس السياسي للميليشيا مهدي المشاط، في خطوة أثارت جدلاً في مواقع التواصل باليمن. وتساءل نشطاء عن الطريقة التي وصل بها "إيرلو" إلى صنعاء، في ظل سيطرة التحالف الداعم للحكومة الشرعية بقيادة السعودية على الأجواء والموانئ اليمنية. وفيما أشارت اتهامات أطلقها نشطاء لدور للمبعوث الأممي في ذلك وهو ما نفاه مكتبه لاحقا. كما رجح آخرون أن يكون إيرلوا قد تسلل ضمن 240 شخصا أعلن متحدث الحوثيين وصولهم إلى صنعاء الأربعاء الماضي.

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