مليشيا الحوثي تختطف 5 جنود في مريس بالضالع وتعدم ثلاثة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ الضالع

أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، على اختطاف خمسة جنود من إحدى ضواحي مديرية دمت، شمالي محافظة الضالع (جنوبي اليمن)، وإعدام ثلاثة منهم فيما اثنان ما يزال مصيرهما مجهولا.

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وأكدت مصادر عسكرية أن عناصر تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية اختطفت امس الثلاثاء، ثلاثة جنود تابعين لقوات الجيش، هم "صالح عبد الرحيم، ومحسن حشرة، وعبدالسلام توفيق"، من منطقة محقن الواقعة جنوب مديرية دمت.

ووفق المصادر، تم تسليم الثلاثة الجنود المختطفين الى جماعة الحوثي التي قامت بدورها بإعدامهم رميا بالرصاص، بطريقة إجرامية، تتنافى مع الاتفاقات والمواثيق الدولية والعادات والتقاليد والاعراف اليمنية في الحرب.

وأفادت المصادر، وأهال في المنطقة، بأن المليشيا الحوثية، لا تزال تختطف وتخفي جنديين آخرين، هما أسامة الشمسي، وعبده الحيدري، ولا تتوافر أية معلومات عنهما حتى اللحظة