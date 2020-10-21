تعز.. القبض على متهمين في محاولة اغتيال مدير شرطة ثعبات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت شرطة محافظة تعز اليمنية، ضبط عدد من المشتبه بهم في محاولة اغتيال مدير قسم شرطة ثعبات النقيب محمد السفياني عبر زرع عبوة ناسفة في سيارته بمنطقة عقبة العسكري وأدت لإصابته واصابة ابنته.

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وقال مصدر أمني في شرطة المحافظة، وفقا لمركز الاعلام الأمني، إنها القت القبض على عدد من المشتبه بتورطهم في محاولة اغتيال مدير قسم شرطة ثعبات النقيب محمد السفياني عبر زرع عبوة ناسفة في سيارته بمنطقة عقبة العسكري وأدت لإصابته.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية باشرت مهامها فور وصول البلاغ بالحادثة وتم نزول فريق من الأدلة الجنائية والبحث الجنائي لمعاينة مسرح الجريمة وجمع المعلومات الأولية.

وأكد أن الأجهزة الأمنية أودعت المشتبه بهم في الحجز للتحقيق معهم وأخذ أقوالهم ومعرفة تفاصيل الحادثة.

وأضاف المصدر الأمني بشرطة تعز أن الأجهزة الأمنية تواصل مهامها في معرفة بقية الجناة وكشف ملابسات الحادثة لتتمكن من ضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع