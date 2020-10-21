شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقاتلات التحالف تدمر آليات وصواريخ حوثية في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الخليج 365 ـ مأرب دمرت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 21/تشرين الأول/2020، آليات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت غارات استهدفت مواقع وتعزيزات حوثية جنوب خط المشاش بمديرية مجزر. وأكدت المصادر أن الغارات الجوية دمرت منظومة صاروخية نوع سام 6 ومدرعة BMB ودبابة للمليشيا. وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أسابيع، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات التحالف تدمر آليات وصواريخ حوثية في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.