مقاتلات التحالف تدمر آليات وصواريخ حوثية في مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020
الخليج 365 ـ مأرب
دمرت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 21/تشرين الأول/2020، آليات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت غارات استهدفت مواقع وتعزيزات حوثية جنوب خط المشاش بمديرية مجزر.
وأكدت المصادر أن الغارات الجوية دمرت منظومة صاروخية نوع سام 6 ومدرعة BMB ودبابة للمليشيا.
وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أسابيع، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين
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