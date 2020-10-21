شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجوف.. مليشيا الحوثي تحول مدرسة في الحزم إلى ثلاجة لقتلاها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020 Advertisements الخليج 365 ـ الجوف حولت مليشيات الحوثي الارهابية مدرسة حكومية في مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف (شمالي شرق اليمن) الى ثلاجة مركزية لقتلاها.

وذكرت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي حولت مدرسة "الامام علي بن ابي طالب" للتعليم الاساسي والثانوي الى ثلاجة مركزية لجثث القتلى من عناصرها بجبهات القتال بالمحافظة. يأتي ذلك جراء تزايد اعداد قتلى المليشيات بعد التصعيد العسكري في الأونة الاخيرة في جبهات القتال بالمحافظة والذي احرزت فيه قوات الجيش والقبائل تقدما ميدانيا كبيرا حتى وصلت للمدخل الشرقي لمدينة الحزم عاصمة المحافظة

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