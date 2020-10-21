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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماجستير بامتياز للباحث محمد صالح لحمدي من جامعة حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020
الخليج 365 - خاص
منح قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة حضرموت، اليوم الاربعاء 21 أكتوبر/تشرين الأول، الباحث محمد صالح عبدالقادر لحمدي درجة الماجستير عن رسالته الموسومة بـ(An Optimality-Theoretic Account of Indian Loanwords in Hadhrami Arabic)، "استخدام النظرية الأمثلية في تحليل الألفاظ الهندية في اللهجة الحضرمية العربية".
وتكونت لجنة المناقشة من: الأستاذ الدكتور حسن عبيد الفضلي، رئيساً ومشرفاً، جامعة حضرموت، الأستاذ الدكتور عاطف صالح التميمي، عضواً ومناقشاً داخلياً، جامعة حضرموت، الأستاذ المشارك الدكتور ناصر عمر التميمي، عضواً ومناقشاً خارجياً جامعة سيئون.
وفي بداية المناقشة قدم الباحث لحمدي عرضاً موجزاً عن رسالته، استعرض فيه النظرية والمفاهيم والمنهجية التي استخدمها في التحليل مع أهداف الرسالة وأهميتها.
من جانبهما، ناقش كلا من الدكتورين التميمي، الباحث، في ما احتوته رسالته .. مبديان لاحظاتهما عليها، والتي من شأنها إغناء الرسالة وصقلها وتنقيحها.
وفي ختام الجلسة أجيزت الرسالة، ومنح الطالب درجة الماجستير بامتياز في علم اللغة ودراسات اللغة الإنجليزية.
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