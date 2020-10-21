شكرا لقرائتكم خبر عن موعد الجلسة التمهيدية الثالثة في قضية المتهم باغتيال الحريري والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الأربعاء، أن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، يعقد جلسة تمهيدية ثالثة في 4 نوفمبر لاستعراض وضع ملف قضية سليم عياش المتهم باغتيال رفيق الحريري.
وقال قاضي الإجراءات التمهيدية أن الجلسة ستبدأ في الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت وسط أوروبا، وستكون علنيةً، غير أن القاضي قد يقرر تحويلها إلى جلسة سرية إذا دعت الحاجة إلى مناقشة مسائل سرية.
وكانت الجلسة التمهيدية الأولى في قضية عياش، قد عُقدت في 22 يوليو 2020، ثم عقدت الجلسة التمهيدية الثانية في 16 سبتمبر الماضي.
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