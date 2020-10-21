شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. ميريام كلينك تخلع ملابسها قطعة قطعة لتتعرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة اللبنانية الاستعراضية ميريام كلينك متابعيها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستقرام مقطع فيديو دعت فيه الجمهور الى تحدي خلع الملابس أثناء المشي على جهاز الرياضة المخصص في الجيم و ظهرت كلينك تخلع ملابسها بشكل مثير ليظهر تحتها لباسها الرياضي الضيق ذو اللون الزهري المعتاد و الذي كشف بدوره على مناطق مثيرة من جسمها الرشيق .

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