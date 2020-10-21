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صنعاء - ياسمين الخيامي - معلمة يمنية تتزوج مستأجراً في عمارتها بعدما عجز عن دفع الإيجار



روى الكاتب الصحفي السعودي مشعل السديري قصة معلمة يمنية تزوجت مستأجر إحدى الشقق في عمارة تملكها بعدما عجز عن دفع الإيجار المستحق عليه كاشفا كيف تحولت حياة ذلك الرجل . ففي مقاله للكاتب السديري بعنوان “راحة وطرّاحة” بصحيفة “الشرق الأوسط”، روى “السديري” قائلاً: “أقدمت مدرّسة يمنية في الأربعين من عمرها على الزواج من مستأجر إحدى الشقق في عمارة تملكها بعدما عجز عن دفع الإيجار المستحق عليه لمدة ثلاثة أشهر متواصلة. ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: وكالة الانباء الفرنسية تكشف موعد اطلاق سراح شقيق الرئيس هادي فوائد صحية مذهلة عند مزج العسل مع حبة البركة تحذير من وزارة الصحة السعودية لكافة المقيمين والمواطنين بشأن التطعيم والحماية من الفيروس الشتوي تناول ملعقة من هذا المنتج على الريق وستكون النتائج الصحية مذهلة ستجعلك تدمن عليه اكتشاف ثروة جديدة ستقلب اقتصاد العالم رأسًا على عقب .. وداعًا للذهب والفضة والدولار الأمريكي ورد الآن: سلطات صنعاء تزف بشرى سارة جداً لكافة المواطنين تبدأ من يوم غدا صباحا طبيبة بريطانية تنصح اليمنيين بتناول هذه الوجبة اليمنية الشهيرة على الريق البيض.. يخرج عن صمته ويطلق هذا التهديد الخطير بشأن انفصال الجنوب مصلحة الهجرة والجوازات اليمنية تزف بشرى سارة لكل الراغبين في الحصول على جواز سفر لهم ولأفراد عائلاتهم 400 يمنية داخل سجن في عاصمة عربية بهذه التهمة Advertisements نبته تتوفر في كل منزل تحميك من هذا المرض القاتل الذي عجز الطب عن شفائه وردنا الان:البنك الدولي يزف اسعد خبر لهذه الفئة من اليمنيين في مناطق الشرعية ومناطق الحوثي نساء جميلات في العاصمة صنعاء يشعلن مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامهن بهذا العمل وسط الشارع المشاط يتخذ قرار خطير ويرعب كل الاسرى المفرج عنهم انقلاب عسكري إماراتي وتدخل عاجل من الجيش السعودي شاهد.. واقعة مرعبة تحدث لفتاة أمريكية ثعبان ضخم لف نفسه حولها.. وبأعجبوبة أنقذت نفسها.. (صور) الموت يفجع الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده: والحزن يعم السعودية.. والديوان الملكي يصدر بيان تعرف على المغني الشاب الذي أعجبت به أميرة سعودية من الاسرة الحاكمة..وهذا مافعلته بعد ان شاهدته على التلفازيون ( فيديو) الجوازات السعودية توضح كيفية الغاء التاشيرة وتضع هذا الشرط اول تعليق لقناة الجزيرة القطرية على قرارات الملك سلمان أول تحرك عسكري من نوعه للجيش الكويتي في عهد الأمير الجديد..والجيش يصدر البيان رقم (1) وقال أحد أقرباء المدرّسة إن المستأجر (وهو رجل متزوج) لم يستطع دفع الإيجار، فأوعز إلى أحد أصدقائه أن يكلم صاحبة العمارة بأنه يريد أن يطلب يدها للزواج، فما كان منها إلا الإسراع بالموافقة فوراً، خصوصاً بعد هروب زوجة المستأجر إلى منزل والدها؛ بسبب خلاف أسري. وانطبق عليه المثل: جاك يا مهنا ما تمنى، عروسة وعمارة .

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