أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأربعاء، الموافق 21 أكتوبر/تشرين الأول 2020 وهي كالتالي:

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/507837/ مليشيا الحوثي تستهدف التحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/507841/ Advertisements مليشيا الحوثي تستهدف مناطق متفرقة في الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/507844/ إصابة 5 مدنيين في قصف حوثي لحي سكني جنوبي الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/507853/ مليشيا الحوثي تعتدي على خطيب وإمام مسجد بقاعدة إب https://www.elyamnelaraby.com/507854/ بالعديد والعتاد.. المليشيات الحوثية تتكبِّد خسائر كبيرة إثر هجوم فاشل بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/507859/ تعز.. القبض على مجموعة من المشتبه بهم في محاولة اغتيال مدير قسم شرطة ثعبات بعبوة ناسفة https://www.elyamnelaraby.com/507865/ نافذ حوثي في إب يستغل "المولد" لاستكمال تشييد بناية مخالفة على أرض منهوبة https://www.elyamnelaraby.com/507875/

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