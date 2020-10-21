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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يعزي في وفاة الشيخ عبود أحمد عبود باحجاج الذي وافاه الأجل بصنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بعث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ عبود أحمد عبود باحجاج، الذي وافاه الأجل بصنعاء يوم الأحد بعد مسيرة حافلة بالعطاء.
وأشاد المحافظ البحسني بمناقب الفقيد ودوره النضالي في حرب التحرير والجبهة القومية، وإسهاماته في تأسيس مدارس البدو الرحّل، وتقلده لمنصب مستشار الرئيس سالم ربيع، وإدارته لمكتب إتصالات حضرموت ومكتب وزارة النقل.
وأكد محافظ حضرموت أن المحافظة وعموم الوطن خسر برحيل الفقيد الشيخ عبود باحجاج أحد أبرز قياداتها النضالية، مثمناً مواقفه المشرفة وعلاقاته الواسعة التي جعلت منه محل تقدير واحترام على مستوى الوطن.
ورفع المحافظ البحسني خالص التعازي وعظيم المؤاساة لأسرة الفقيد واقربائه ومحبيه، مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر و السلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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