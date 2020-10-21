قيادة اللواء 83 مدفعية بالضالع تزور جرحى  الحرب ممن يتلقون العلاج في مستشفيات عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020

عدن الضالع - الخليج 365

تفقد رئيس عمليات اللواء 83 مدفعية العقيد نصر البرش احوال جرحى جبهة مريس - الضالع ، الذين يتلقون العلاج في مستشفيات العاصمة عدن ، وذلك خلال زيارة قام بها مساء امس الثلاثاء الموافق 20- 10 - 2020 م ، إلى مستشفى النقيب بالعاصمة عدن حيث يتلقون العلاج هناك.



وأستمع رئيس العمليات خلال الزيارة من إدارة المستشفى والكادر الطبي إلى إيضاح عن الرعاية الطبية والعلاجية التي يتلقاها جرحى الضالع ، الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل التصدي ومواجهة مشروع ميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران ، وأشاد البرش بجهود إدارة مستشفى النقيب والكوادر الطبية التي تولي رعاية خاصة بجرحى جبهة الضالع بصورة خاصة والجرحى بشكل عام.

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وبذات السياق أستمع العقيد نصر البرش لحديث الجرحى الذين عبروا عن إرتياحهم لإهتمام قيادة اللواء والجبهة بهم ، مؤكدين انهم وعقب إستكمال علاجهم بشكل كامل ، على أهبة الإستعداد للعودة إلى صفوف الابطال في ميادين الشرف لمواصلة عملية التحرير في محافظة الضالع.

العقيد البرش نقل تحايا قائد اللواء 83 مدفعية العميد عادل الشيبة وقيادة جبهة الضالع كافة لكل الجرحى الذين يتلقون علاجهم في مستشفى النقيب ومستشفيات العاصمة عدن ، مؤكدا" لهم أن القيادة تولي كامل إهتمامها ، وتولي قضية الجرحى اهتمام بالغ في متابعة وتسهيل معاملاتهم عبر مندوبين اللواء والجبهة في مستشفيات العاصمة عدن.

الجدير بالذكر ان قيادة اللواء 83 مدفعية تولي إهتماما" خاصا" في ملف أسر الشهداء والجرحى في جبهة مريس -الضالع ، مؤكدة بأنها ستقوم خلال الأيام القادمة بزيارة كل جرحى اللواء لإستكمال علاجهم.

كما ستولي أيضا اهتمام ورعاية كاملة لكل جرحى الحرب في الضالع من مختلف الألوية والوحدات العسكرية المشاركة في التصدي لمشروع الغزو الحوثي الثاني على محافظة الضالع.