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 نافذ حوثي في إب يستغل "المولد" لاستكمال تشييد بناية مخالفة على أرض منهوبة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020

 نافذ حوثي في إب يستغل

إب - الخليج 365

يواصل نافذ حوثي في مدينة القاعدة، جنوب إب، تشييد بناء منزل على أرضية منهوبة ومخالفة للمخطط العام، مستغلاً مناسبة" المولد النبوي" لاستكمال تشييد البناء.

وقالت مصادر محلية إن متنفذا حوثيا يُدعى" أحمد سنان" وولده "رضوان" قاما بالبناء على أرضية في حي الترتور الأسفل بمدينة القاعدة، تعود ملكيتها للمواطن (عبده عبود الشراعي) و الدخول في مخطط شارع عام.

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وأضافت المصادر أن المتنفذ الحوثي قام بالسطو على الأرضية والبناء عليها، مستغلاً نفوذه داخل مليشيا الحوثي ومحتمياً بمجاميع مسلحة حوثية.

وأوضحت المصادر، أنه ومنذ أشهر تم إيقاف البناء بقرارات من جهات الاختصاص، إلاّ أن المتنفذ الحوثي عاود البناء بالتزامن مع "المولد النبوي".

وقالت المصادر أن المتنفذ الحوثي، استقدم مسلحين للحماية وبدأ باستكمال البناء ووضع اللمسات الأخيرة للسقف، بعد كتابة عبارات احتفائية بالمولد على المبنى المشيد.

وأضافت:  قام "أحمد سنان" بتسمية المبنى المخالف باسم "حسينية أبو عبدالله"، لتسهيل استكمال عملية البناء على الأرضية المنهوبة.

ومنذ ست سنوات من سيطرة مليشيا الحوثي على المحافظة، سطت قيادات حوثية على مئات الأراضي العامة والخاصة بتسهيل من قيادات محلية في المحافظة.

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