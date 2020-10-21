شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : رئيس الموساد الإسرائيلي يزيح الستار عن علاقات التطبيع مع السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعرب رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي يوسي كوهين عن أمله في بإقامة دول أخرى في المنطقة، علاقات علنية ورسمية مع إسرائيل.

وأشار في مقابلة له مع القناة الإسرائيلية العامة، إلى أنهم كانوا على اتصال بعدد كبير من الدول في المنطقة وخارجها، في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأنه “يأمل بنضوج هذه الجهود، مثل تلك التي نضجت حتى الآن”..

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وقال كوهين في إطار العلاقة مع السعودية، بعد ربط الرياض علاقتها مع إسرائيل بالتفاوض الإسرائيلي الفلسطيني، إنه “لا ينبغي أن يكون ذلك عقبة في نظري، ولا شرطا لاستمرار اتصالاتنا في إقامة علاقات ثنائية بيننا وبين دول المنطقة”.



رئيس الموساد الإسرائيلي يزيح الستار علاقات



وأعرب رئيس الموساد عن أمله برؤية المزيد من البلدان، في المستقبل القريب، تقيم علاقتها المعلنة مع إسرائيل، موضحا أن “عملية النضج هذه طويلة”، وربما تكون هذه فرصة أخرى له، “لإخبار جميع الأشخاص في جهاز المخابرات وفي أماكن أخرى، والذين واصلوا الليل بالنهار في الترتيب البطيء والمنظم للغاية، بنجاح العلاقات الثنائية مع دول من الشرق الأوسط، وكذلك مع دول في إفريقيا”.

