الفلكي الشوافي يحذر من موجة صقيع تشهدها معظم المناطق في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

حذر فلكي يمني، من موجة صقيع و أجواء باردة، تشهدها معظم المناطق.

وأوضح الفلكي عدنان الشوافي، في بيان نشره على صفحته، بإن أهم مؤشرات طقس اليمن، بدء من الثلاثاء حتى الأحد القادم 25 أكتوبر، تتمثل في انخفاض درجات الحرارة.

وتوقع بأن تظل درجات الحرارة الصغرى فوق الصفر المئوي مصحوبة بأجواء صحوة باردة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.

ولفت الى أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على أرخبيل سقطرى.

ودعا إلى توخي الحذر من الأجواء الباردة خصوصا العاملين في الأماكن المفتوحة ليلا وفي الصباح الباكر.

ونبه رعاة النحل والماشية والمزارعين من موجة الصقيع المتوقعة وتأثيرها على بعض المواضع خصوصا المزروعات التي تتأثر سريعا.