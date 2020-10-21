تعز.. القبض على مجموعة من المشتبه بهم في محاولة اغتيال  مدير قسم شرطة ثعبات بعبوة ناسفة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020 Advertisements تعز - الخليج 365 ضبطت الأجهزة الأمنية بشرطة تعز، عددا من المشتبه بهم في محاولة اغتيال مدير قسم شرطة ثعبات النقيب محمد السفياني عبر زرع عبوة ناسفة بسيارته ظهر أمس في منطقة عقبة العسكري وأدت لإصابته .

وأوضح مصدر أمني بشرطة المحافظة أن الأجهزة الأمنية باشرت مهامها فور وصول البلاغ بالحادثة وتم نزول فريق من الأدلة الجنائية والبحث الجنائي لمعاينة مسرح الجريمة وجمع المعلومات الأولية حيث تم إيداع المشتبه بهم الحجز للتحقيق معهم وأخذ أقوالهم ومعرفة تفاصيل الحادثة وأكد المصدر الأمني بشرطة تعز أن الأجهزة الأمنية تواصل مهامها في معرفة بقية الجناة وكشف ملابسات الحادثة لتتمكن من ضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع , داعيا في ذات الوقت جميع المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية وسرعة الإبلاغ الفوري عن وجود أي أجسام غريبة أو مثيرة للشك أو عن تواجد مطلوبين أمنيا عبر الرقم المجاني لإدارة القيادة والسيطرة بشرطة محافظة تعز 199

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